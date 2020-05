Vejinovic, Veldwijk, Verhoek... Deze 44 Nederlanders komen dit weekend in actie

Langzaam komt overal ter wereld de voetballerij weer op gang. In diverse competities gaat vanaf dit weekend de bal weer rollen. Ook de Nederlandse eer wordt in de verste uithoeken van Europa én de wereld hooggehouden. Dit zijn de 44 Nederlanders die dit weekend in actie hopen te komen.

Duitsland

Nergens ter wereld spelen zo veel Nederlanders als bij onze oosterburen. In Duitsland mochten eerder de Bundesliga en de 2. Bundesliga worden hervat, dit weekend gaan ook de spelers in de 3. Liga weer van start. Daarin bezet Vincent Vermeij met MSV Duisburg de koppositie en bivakkeert Tom Boere met KFC Uerdingen in de middenmoot. John Verhoek scoorde dit seizoen viermaal voor nummer acht Hansa Rostock.

Op het hoogste niveau spelen in totaal vijftien Nederlanders: Wout Weghorst (VfL Wolfsburg), Joshua Zirkzee (Bayern München), Davy Klaassen (Werder Bremen), Bas Dost, Jonathan de Guzman (beiden Eintracht Frankfurt), Daley Sinkgraven (Bayer Leverkusen), Mark Flekken (SC Freiburg), Kingsley Ehizibue (FC Köln), Javairô Dilrosun, Karim Rekik (beiden Hertha BSC), Jean-Paul Boëtius, Jeffrey Bruma, Jeremaiah St. Juste (allen FSV Mainz), Jeffrey Gouweleeuw (Augsburg) en de geblesseerde Sheraldo Becker (Union Berlin), die dit weekend nog ontbreekt. Het tweede niveau telt zes Nederlanders, namelijk Rick van Drongelen, Timo Letschert (beiden HSV), Virgil Misidjan (Nürnberg), Joost van Aken (Osnabrück), Henk Veerman (Sankt Pauli) en Jesper Verlaat (Sandhausen).

Volledig scherm Kerem Demirbay en Wout Weghorst. © EPA

Denemarken

Het Deense profvoetbal werd afgelopen donderdag al hervat met de strijd in de subtop tussen Aarhus en Randers. Onder het oog van honderden Zoom-fans speelde Kevin Diks negentig minuten mee. Gisteravond bleef Kees Luijckx, verdediger van Silkeborg, de hele wedstrijd minuten op de bank. Zijn ploeg- én landgenoot Milan Massop ontbrak vanwege een knieblessure. Wie wél in de basis hopen te staan, zijn Tom van Weert (Aalborg) en Mart Lieder (Odense BK). Ook het tweede niveau in Denemarken is weer losgebarsten: Lars Kramer (Viborg), Indy Groothuizen (Vejle BK), Jelle van der Heyden en Ali Messaoud (beiden Vendsyssel) houden daar de Nederlandse eer hoog.

Volledig scherm Mart Lieder speelde in het verleden onder meer voor FC Eindhoven en FC Dordrecht. © Toin Damen

Hongarije

Ook in Hongarije mogen de voetballers vanaf vandaag weer los. Goed nieuws voor twee Nederlanders die uitkomen voor Puskas AFC: Yoëll van Nieff is al het hele seizoen basisspeler in Hongarije, Luciano Slagveer knokte zich vlak voor de coronastop in de ploeg en hoopt morgen tegen Ferencvaros opnieuw het vertrouwen te krijgen.

Polen

In Polen werd gisteren de hoogste competitie, Ekstraklasa, hervat met twee wedstrijden, vandaag en morgen komen er vier Nederlanders in actie. Mickey van der Hart verdedigt vanavond het doel van Lech Poznan, terwijl Pelle van Amersfoort met Cracovia de strijd om Europees voetbal hervat. Marko Vejinovic en Fabian Serrarens zijn ploeggenoten bij Arka Gdynia, dat de voorlaatste plaats bezet.

Israël

Het heeft iets onwerkelijks: terwijl zelfs in de Israëlische voetbalcompetitie de bal volop van voet naar voet gaat, blijven de stadions in Nederland gesloten. Dan maar de televisie afstemmen op het land in het Midden-Oosten, om toch nog een glimp van de Nederlandse school op te vangen. Zo draait voormalig ADO-middenvelder Tjaronn Chery een prima eerste seizoen in Israël, getuige zijn acht goals en evenveel assists. Hij en ploeggenoot Yanick Wildschut spelen vanavond, terwijl Ajax-jeugdexponent Elton Acolatse hoopt op speelminuten bij Hapoel Beer Sheva.

Volledig scherm Jordy Clasie (rechts) in duel met Tjaronn Chery van FC Groningen. © epa

Litouwen

Dat Nederlanders overal ter wereld te vinden zijn, blijkt uit een inventarisatie van de Litouwse voetbalcompetitie. Topclub Zalgiris, gelegen in de hoofdstad Vilnius, heeft welgeteld één Nederlander in de gelederen. Voormalig Spartaan Donovan Slijngard staat er onder contract als linksback en speelde het voorlopig enige duel dat zijn club Salgiris speelde in de kampioenspoule. Slijngard en co wonnen de eerste wedstrijd met 4-0 en bezetten zodoende de koppositie.

Armenië

Eén Nederlander doet in ieder geval nadrukkelijk mee om het eremetaal. Furdjel Narsingh, broer van Feyenoorder Luciano, is met Ararat-Armenia lijstaanvoerder van de Armeense competitie. Vorige week, bij de hervatting, werd Narsingh als invaller binnen de lijnen gebracht. Vóór de coronabreak was de pijlsnelle aanvaller nog basisklant.

Japan

Ook buiten de Europese grenzen is aan Nederlanders geen gebrek. Om klokslag 12.00 uur Nederlandse tijd strijdt Dave Bulthuis met Ulsan Hyundai om de Japanse landstitel. De achterstand op het Jeonbuk Hyundai van Lars Veldwijk, die zojuist een pijnlijke nederlaag leed, bedraagt twee punten. De titel is iets waar oud-Feyenoorder Luc Castaignos op het tweede niveau ook wel oren naar heeft. De spits komt uit voor de nummer vijf van de K League 2, namelijk Gyeongnam FC.

Volledig scherm Luc Castaignos. © Getty Images

Indonesië

In Nederland een cultheld, op Bali een volksheld. Melvin Platje leeft als een god in Indonesië en is de absolute ster van Bali United. Na meer dan twee maanden mag Platje morgen eindelijk weer gaan doen wat hij op het Aziatische eiland zo graag doet: scoren. In de drie duels voor de onderbreking deed hij dat al twee keer.