Veerman schittert bij St. Pauli: ‘Sterker dan voor mijn blessure’

Een minuut later werd Veerman door zijn Nederlandse trainer Jos Luhukay naar de kant gehaald. ,,Hij heeft mij enorm gesteund na mijn blessure en heeft mij heel rustig weer in het team gebracht. Dat was de afgelopen maanden soms frustrerend, maar ik denk dat het de juiste aanpak is geweest. Ik voel me sterker en fitter dan ooit. Vanaf september kon ik weer trainen, maar de eerste weken was het alleen maar lopen, lopen, lopen. Ja, zo doen ze dat hier in Duitsland. Vanaf half oktober mocht ik een paar potjes meedoen in het tweede, daarna kreeg ik een paar korte invalbeurten en vanaf eind november ben ik weer de eerste spits.”