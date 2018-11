Veerkrachtig ‘Fener’ pakt onder Erwin Koeman punt tegen Galatasaray

Na het ontslag van Cocu mochten zijn Nederlandse assistenten Koeman en Chris van der Weerden opmerkelijk genoeg aanblijven. Koeman kreeg de eindverantwoordelijkheid over de topclub in crisistijd en moest direct tegen de grote ‘vijand’ en stadsgenoot Galatasaray.

In het stadion van de landskampioen had Koeman een heel andere ploeg samengesteld dan in de tijd van Cocu. Aanvallender ingesteld en met de kleine Franse middenvelder Valbuena in het veld. Cocu maakte nauwelijks gebruik van Valbuena en vond hem niet fit.

De 34-jarige Fransman was het daar niet mee eens. Tegen Galatasaray maakte hij in de 66e minuut de aansluitingstreffer via een strafschop, nadat de Noor Martin Linnes de thuisploeg op 2-0 had gezet. Zes minuten later legde Valbuena af op de Braziliaan Jailson, die de bal fraai in de rechterkruising schoot.