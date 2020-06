Veerkrachtig Atalanta maakt achterstand goed tegen Lazio

Real herovert koppositie na simpele zege op Mallorca

0:01 Real Madrid is in La Liga na de coronapauze nog zonder puntverlies. De ploeg van coach Zinédine Zidane zegevierde in de thuiswedstrijd tegen Real Mallorca met 2-0. Voor de ‘Koninklijke’ kwamen Vinícius Júnior en Sergio Ramos tot scoren.