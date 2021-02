Veelvraat Bayern verovert zesde trofee na zege op Tigres in finale WK clubs

De eerste kans in het met name na rust eenzijdige duel was voor Robert Lewandowski, de Pool die Bayern met twee doelpunten tegen het Egyptische Al Ahly naar de finale had geholpen. Hij maaide geheel tegen zijn gewoonte over de bal en was ook de oorzaak dat een eerste treffer van Joshua Kimmich werd afgekeurd. Lewandowski had in buitenspelpositie het zicht van doelman Nahuel Guzmán beperkt.