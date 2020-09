Veelbesproken invaller Memphis scoort, maar gaat onderuit met Lyon

Memphis wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar het Barcelona van Ronald Koeman, een overstap die steeds dichterbij lijkt te komen. In de schaduw van al die geruchten begon de Oranje-vedette op bezoek bij Montpellier op de bank, waarvandaan hij zag hoe zijn ploeggenoten het niet best deden.

Teji Savanier tekende vanaf de penaltystip voor de 1-0, waarna Houssem Aouar op slag van rust rood kreeg. Tien minuten na rust viel de Nederlander in, maar hij stond nog maar nét in het veld toen Savanier er 2-0 van maakte.

In de slotfase werd het nog even hectisch. Montpellier-verdediger Vitorino Hilton gaf een strafschop weg en kreeg rood voor die overtreding, het buitenkansje werd benut door nota bene Memphis. Verder dan die 2-1 kwam Lyon echter niet meer. Het is de vraag of dit het laatste kunstje van Memphis in Franse dienst is geweest.