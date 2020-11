Veel op het spel voor Inter en Real Madrid bij kraker in San Siro

Atlético Madrid neemt het vanavond om negen uur op tegen Lokomotiv Moskou. De ploeg uit Madrid staat vol elan en met vertrouwen aan de aftrap. Zaterdag werd de topper in La Liga tegen Barcelona met 1-0 gewonnen. Lokomotiv won met 1-0 in eigen huis tegen laagvlieger Arsenal Tula. De vorige ontmoeting in november eindigde in 1-1. Bij Atlético doen de Uruguayanen Luis Suárez en Lucas Torreira niet mee, zij liepen in de interlandperiode corona op bij een barbecue met het nationale team.



De andere wedstrijd uit groep A is Bayern München - RB Salzburg. Koploper Bayern speelde zaterdag na tien winstpartijen weer eens gelijk. Het kwam in de Bundesliga niet verder dan 1-1 tegen Werder Bremen. Wellicht geeft dat RB Salzburg wat hoop, al zal coach Jesse March in de voorbespreking het ook veel hebben gehad over de eerste 79 minuten in Salzburg. Bayern overklaste Salzburg toen pas in de laatste elf minuten van de wedstrijd, door een 2-2 om te zetten naar een 2-6. Deze wedstrijd hakte er flink in bij de Oostenrijkers. Salzburg, dat bovenaan staat in Oostenrijk, speelde na Bayern met 1-1 gelijk bij Rapid Wien en verloren zaterdag van Sturm Graz. Ex-Ajacieden Wöber en Kristensen beginnen naar verwachting in de basis bij de hekkensluiter van groep A.