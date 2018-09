‘Vechter’ Luke Shaw rekent op snel herstel

De linksback wordt in zijn loopbaan achtervolgd door blessureleed. Drie jaar geleden liep hij in een Champions Leaguewedstrijd tegen PSV een dubbele beenbreuk op na een onbesuisde tackle van Héctor Moreno. Hij was daardoor elf maanden uit de roulatie.



Tegen Spanje (1-2) maakte Shaw gisteravond na anderhalf jaar zijn rentree in de nationale ploeg. Hij speelde een uitstekende eerste helft waarin hij met een geweldige assist een groot aandeel had in de 1-0 van Marcus Rashford, zijn ploeggenoot bij Manchester United.