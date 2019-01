Vardy weer goud waard voor Leicester

Onana valt af voor Afrikaans voetballer 2018

13:46 Ajax-doelman André Onana is afgevallen in de verkiezing van Afrikaans voetballer van het jaar. De Afrikaanse voetbalbond CAF maakte het trio bekend dat nog in de race is voor de uitverkiezing. Het gaat om dezelfde drie voetballers als vorig jaar: Mohamed Salah en Sadio Mané van Liverpool en Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal. De prijs ging vorig jaar naar Salah.