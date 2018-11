VAR volgend seizoen ook in Premier League

Wayne Rooney Topscorer aller tijden, maar toch een teleurstel­len­de interland­car­riè­re

13:54 Wayne Rooney speelt vanavond (21.00 uur) zijn 120ste en laatste interland voor Engeland, op Wembley tegen de Verenigde Staten. Rooney is topscorer aller tijden met 53 goals in 119 interlands, maar verder dan een kwartfinale is hij met Engeland nooit gekomen. Hoe kan Rooney terugblikken op zijn interlandloopbaan?