VAR ook in play-offs EK en WK-kwalificatie

Aftakeling Ronaldo? Dít zijn de cijfers

14:51 Cristiano Ronaldo (34 jaar) is dit seizoen nog niet zo bepalend voor Juventus. Is heel voorzichtig de aftakeling van de Portugese aanvaller begonnen, zoals Sjoerd Mossou het in zijn column op deze site suggereerde? Wij keken naar de cijfers.