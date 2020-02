Vanaken helpt Club Brugge met betwiste treffer aan zege op Antwerp

De voetballer van het jaar in België zag zijn inzet nog bijna worden gestuit door verdediger Ritchie De Laet, die koppend leek te redden. Maar volgens arbiter Erik Lambrechts was de bal de doellijn gepasseerd.



Het gat met Antwerp, dat hard en verdedigend speelde in Brugge, groeide naar 12 punten. AA Gent, dat tussen beide ploegen op de tweede plaats staat, bleef dankzij een 3-0-zege op KV Mechelen op 9 punten van de Bruggelingen.



Voor Club, de ploeg van aanvoerder Ruud Vormer, was het de eerste zege na twee gelijke spelen. Antwerp is nog wel de enige ploeg die Brugge dit seizoen heeft verslagen. Die overwinning, op 10 november, betekende de eerste van een reeks van elf competitieduels zonder nederlaag voor de ploeg van verdediger Wesley Hoedt.