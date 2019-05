Van Wolfswinkel wint Zwitserse beker met FC Basel

Het is voor Van Wolfswinkel de tweede prijs in zijn carrière, nadat hij twee jaar geleden Vitesse aan de KNVB-beker hielp met twee goals in de finale tegen AZ. Vandaag was zijn invloed minder groot, want de dertigjarige spits viel pas in de blessuretijd in.



De landstitel moest FC Basel voor het tweede jaar op rij laten aan BSC Young Boys uit Bern, maar de bekerfinale behaalde Basel wel. De twintigvoudig kampioen van Zwitserland kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via verdediger Albian Ajeti. In de 77ste minuut maakte Fabian Frei de 2-0 voor FC Basel, maar door de 2-1 van Dejan Sorgic in de 82ste bleef het in de slotfase toch nog spannend in het Stade de Suisse in Bern. Daardoor won FC Basel voor de dertiende keer in de clubhistorie de Zwitserse beker.



Van Wolfswinkel viel in de blessuretijd pas in voor Frei. De dertigjarige spits uit Woudenberg kwam dit seizoen tot zeventien goals in veertig wedstrijden voor FC Basel. Vorig seizoen scoorde hij twaalf keer in 26 optredens. Zijn contract in Zwitserland loopt nog een seizoen door.