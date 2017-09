Van Wolfswinkel voorlopig uit roulatie met voetblessure

Van Wolfswinkel kende een uitstekende start bij de Zwitserse topclub. Hij scoorde zeven keer in de eerste negen competitieduels en maakte gisteravond tegen Benfica zijn eerste treffer ooit in de Champions League. Van Wolfswinkel schoot na een uur spelen vanaf elf meter de 3-0 binnen. ,,Een hele mooie avond voor Ricky en FC Basel, maar de avond eindigde toch met een domper," zegt zijn zaakwaarnemer Louis Laros, die gisteravond bij het duel aanwezig was. ,,In de blessuretijd raakten twee spelers op hetzelfde moment voluit de bal. Ricky is toen direct van het veld gestapt. Zijn voet was erg blauw en dik. We hebben afgelopen nacht tot 2.30 uur in het ziekenhuis gezeten. Daar werd geconstateerd dat er enkele kleine breukjes in zijn voet zitten. Hij zal waarschijnlijk enkele weken uit de roulatie zijn."