Van Wolfswinkel: Gezondheid is alles, dat heb ik laatste zes maanden wel meegekregen

Het corona-virus heeft het voetbal in zijn greep. Vrijwel overal in Europa ligt de bal stil. En wachten Nederlandse spelers en trainers in spanning af wat er komen gaat. Onze rondgang eindigen we vandaag in Zwitserland bij Ricky van Wolfswinkel (31), spits van FC Basel.

Door Freek Jansen



Als eerste competitie in Europa zette Zwitserland een streep door de voetbalwedstrijden. Terwijl andere landen nog in afwachting waren wat er met het coronavirus op hen af zou komen, en sommige competities voor wedstrijden zonder publiek kozen, nam het Alpenland geen enkel risico. De maatregelen zijn nog altijd van kracht en ook in Zwitserland weet helemaal niemand wanneer de bal weer kan rollen.

,,De komende maanden gaat denk ik nog veel vastgehouden worden aan de huidige beperkingen en afgesproken regels’’, stelt Ricky van Wolfswinkel vanuit Bazel. ,,De impact die dit op iedereen heeft is enorm. Hopelijk kunnen we de schade enigszins beperken en dan terugkijken op een ‘leerproces’ voor het geval er in de toekomst weer iets gaat komen dat het leven en de economie stil gaat leggen. Want dat gaat hoe dan ook weer eens gebeuren.’’

De coronacrisis betekent een nieuw hoofdstuk in een krankzinnig seizoen van de 31-jarige spits, waarbij het medisch dossier een centrale rol inneemt. Het verhaal is inmiddels bekend. In juli, tijdens een duel in de voorronde van de Champions League, liep Van Wolfswinkel een hersenschudding op. Uit onderzoek bleek dat hij een aneurysma had in zijn hersenen, waarna een zware operatie en langdurig revalidatietraject volgde. De aanvaller maakte begin februari zijn rentree, kreeg vervolgens een terugslag, maar is inmiddels weer vrijgegeven om te spelen. Alleen wanneer dat zal zijn, is de grote vraag.

,,Ik ben helemaal fit en mag al weer even alles doen’’, vervolgt hij. ,,Ik ben weer helemaal gezond verklaard dus hoop dat we binnen afzienbare tijd weer wat kunnen gaan trainen en of wedstrijden spelen.’’ Toch weet hij zelf als geen ander dat er belangrijkere zaken zijn dan een training of wedstrijd. ,,Je gezondheid is alles. Dat heb ik de laatste zes maanden wel meegekregen. Dus hopelijk blijft iedereen gezond en kunnen we met zijn allen het normale leven straks weer rustig aan gaan oppakken.’’

In Zwitserland is de situatie in het dagelijks leven vergelijkbaar met Nederland. Er is geen sprake van totale lockdown, maar er zijn wel scherpe maatregelen genomen. ,,Iedereen is op zichzelf. Je ziet mensen veel wandelen buiten in de natuur, maar de Zwitsers weten heel goed afstand van elkaar te houden en de regels te respecteren dus hier verloopt alles goed.’’

Van Wolfswinkel houdt zelf thuis zijn conditie op peil met een speciaal programma van de club. ,,Dat is vooral veel cardio en core training. Er zijn ook niet veel andere dingen die je kan doen. We proberen allemaal fysiek niet te veel in te leveren, maar dat is tegelijkertijd lastig te voorkomen. Hopelijk gaat het snel weer de goede kant op en kunnen we weer gewoon vrij bewegen en met een bal op het veld staan. Dat gevoel heb ik dit seizoen al te vaak moeten missen.’’