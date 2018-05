Van Wolfswinkel aan knie geopereerd

Feyenoord-doel­man Jones en Cahill (38) in voorselec­tie Van Marwijk

7:59 Bondscoach Bert van Marwijk heeft doelman Brad Jones van Feyenoord opgenomen in de Australische voorselectie voor het WK in Rusland. De 36-jarige Jones moet met Mathew Ryan (Brighton & Hove Albion), Danny Vukovic (Racing Genk) en Mitchell Langerak (Nagoya Grampus) concurreren om drie plekken in de WK-selectie.