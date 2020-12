Van verspringer tot topscorer: het wonderlijke verhaal van Erling Haaland

Door Tim Reedijk



Misschien heeft u wel eens van Michu gehoord, de Spaanse spits die een one season wonder zou worden bij Swansea City in de Premier League in het seizoen 2012-2013. Hij is het grote voorbeeld van een spits die op zijn 20ste al veel meer bereikt heeft dan Michu zelf, Erling Braut Haaland. Als jeugdspeler tagt hij Michu in elke foto van zichzelf en jaren later, als opkomende ster van Borussia Dortmund, juicht hij af en toe zelfs op de karakteristieke manier waarop Michu dat in het verleden deed.