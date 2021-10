Van 't Schip over aflopend contract in Griekenland: 'Ik hoop langer te blijven, maar dat is niet aan mij’

,,Ik hoop hier nog langer te blijven, maar dat is niet aan mij”, zei hij op de persconferentie in Solna. Er gaan geruchten rond dat hij mogelijk terugkeert bij het Mexicaanse Chivas, waar hij in 2012 en 2013 coach was. De club zoekt een nieuwe hoofdtrainer. ,,Dat heb ik ook gehoord, ja. Maar dat zijn geruchten. Ik kan hier niet op in gaan, want nu ben ik nog bondscoach van Griekenland.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Hoofdrol Isak

In de eredivisie is Alexander Isak inmiddels bekend als oud-speler van Willem II. Maar nu heeft ook John van ‘t Schip de spits van Zweden leren kennen. Isak versierde in de tweede helft een strafschop en maakte een doelpunt. Griekenland verloor met 2-0 in Solna.

,,Ik blijf maar denken aan die eerste 45 minuten", vertelde Van 't Schip op de persconferentie na afloop. Voor Griekenland lagen er overduidelijk mogelijkheden om de score te openen, maar zijn ploeg liet dat na. ,,We kregen grote kansen en speelden goed. We hebben Zweden absoluut niet in de wedstrijd laten komen.”

Maar in de tweede helft stond Isak op bij Zweden. De aanvaller die op het EK ook al zijn klasse etaleerde, bewees andermaal zijn waarde voor de thuisploeg. ,,Dat kun je wel zeggen, ja”, aldus de Nederlandse bondscoach, die onder de druk was. ,,Op dit niveau zijn de details cruciaal. Wij missen onze kansen, hij niet. Hij kreeg een penalty mee en maakte de tweede goal. Hij is echt een getalenteerde speler en hij maakte het verschil in de tweede helft.”

Door de nederlaag is het WK halen een schier onmogelijke opgave. Met nog twee duels te spelen is de achterstand op nummer 2 Spanje vier punten. Dat is ook de volgende tegenstander voor Van 't Schips Griekenland.

Volledig scherm Alexander Isak. © TT News Agency via REUTERS