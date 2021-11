Van Marwijk wint in Libanon en houdt hoop op WK

Het bleef lang 0-0 in het Saida International Stadion. Libanon kreeg in de eerste helft de grootste kans, toen Soony Saad de lat raakte. In de 85ste minuut kreeg de ploeg van Van Marwijk een penalty, die door spits Ali Mabkout werd binnengeschoten.

De VAE staan nu met zes punten uit zes wedstrijden op de derde plek in de poule, genoeg voor de play-offs. Dinsdagmiddag om 16.00 komt Irak in eigen huis in actie tegen Zuid-Korea. Bij winst neemt Irak de derde plek in de poule weer over.