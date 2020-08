Van leukemie herstelde Bologna-trainer Mihajlovic heeft corona

Lyon met Memphis op jacht naar finaleplek: ‘Hij maakt tegenstan­ders bang’

18 augustus Voor Olympique Lyon staat morgenavond in Lissabon niet alleen een plaats in de finale van de Champions League op het spel, maar mogelijk ook het voortbestaan van de relatie tussen club en aanvoerder. In 2021 loopt het contract van Memphis Depay af en de 26-jarige spits heeft al laten doorschemeren mogelijk te vertrekken als er geen Europees voetbal wordt gespeeld.