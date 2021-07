Van Hooijdonk heeft vlinders in de buik van Bologna: ‘Een droom’

VIDEO Ecuador maakt einde aan lange reeks overwinnin­gen Brazilië

28 juni Brazilië zag zondagavond op de Copa América tegen Ecuador een reeks van tien overwinningen op rij ten einde komen. In het lege Estádio Olímpico in Goiânia werd het 1-1, het eerste puntenverlies voor de Seleção sinds de ploeg in november 2019 een oefenduel met 1-0 verloor van Argentinië.