Van Hasselbaink tot Ba: wondergoals in duels tussen Chelsea en Manchester United

Haalt er, na de nederlaag van Manchester City, alsnog een club uit Manchester de FA Cup-finale? Als Manchester United hetzelfde doet als wat de ploeg het hele seizoen al doet in wedstrijden tegen Chelsea dan is dat in elk geval wél het geval. Manchester United won de thuiswedstrijd in de Premier League met 4-0 van Chelsea, in het toernooi om de Carabao Cup werd Chelsea ook met 1-2 verslagen en het Premier League-duel op Stamford Bridge eindigde ook in een 0-2 zege voor The Red Devils. De enige keer dat Chelsea liefst vier keer van dezelfde tegenstander verloor in één seizoen was tegen, jawel, Manchester United in het seizoen 2010/2011. Als Manchester United wederom niet verliest, is het voor het eerst in de historie dat United liefst zeven wedstrijden op rij ongeslagen blijft tegen Chelsea.