Van Gaal zet vraagtekens bij Frenkie de Jong en Barcelona

Atalanta speelt historisch thuisduel in stadion tegenstan­der

15:17 De Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer kunnen zondagavond met hun Italiaanse club Atalanta geschiedenis schrijven. Bij winst op Sassuolo plaatst de ploeg uit Bergamo zich voor het eerst in de 112-jarige clubhistorie voor het belangrijkste Europese bekertoernooi, de Champions League. ,,Het zou buitengewoon zijn als we het halen, maar we moeten niet denken dat we er al zijn'', zegt trainer Gian Piero Gasperini.