Van Gaal geeft Bayern-coach Heynckes advies: stoppen

Van Gaal was tussen 2009 en 2011 met succes trainer van Bayern München, Heynckes is dat nu. Hij kwam vorig najaar als opvolger voor de ontslagen Carlo Ancelotti en rijgt sindsdien de zeges aaneen met de club uit Beieren.



Heynckes is echter al 72 jaar. Hij heeft zelf te kennen gegeven na dit seizoen afscheid te nemen, maar de clubleiding van Bayern wil dat de topcoach graag langer blijft. ,,Hij moet zich niet laten inpalmen door de bazen van Bayern. Jupp is nu terug en dat is fantastisch, maar ik raad hem aan na dit seizoen te stoppen. Dan is hij echt een God in Beieren'', aldus Van Gaal.



Bayern kan nog drie grote prijzen winnen dit jaar. De club kan de landstitel bijna niet meer ontgaan en is nog actief in de Duitse beker en de Champions League. ,,Jupp is ook echt de leider van het team, hoewel voorzitter Uli Hoeness denkt dat hij dat is. Maar dat is niet het geval, want de coach is altijd de leider'', stelt Van Gaal.