Van Dusan Tadic tot Sergio Padt: Ajax en FC Twente tegen bekende gezichten, AZ-back treft zijn oude club

Loedogorets Razgrad - Ajax (Europa League - 20.00 uur)

Met Loedogorets Razgrad treft Ajax, waar Steven Berghuis een basisplek zal krijgen, een inmiddels bekende naam in het Europese voetbal. De club werd in het seizoen 2011/2012 voor het eerst kampioen van Bulgarije en herhaalde dat kunstje vooralsnog elk seizoen weer. Daarmee staat de teller nu op twaalf kampioenschappen. Dit seizoen is de kampioen iets minder uit de startblokken geschoten met negen punten uit vijf wedstrijden, goed voor een achtste plek.

In de seizoenen 2014/2015 en 2016/2017 speelde de club zelfs in de Champions League. In dat eerste seizoen werd de club ondanks een gelijkspel tegen Liverpool laatste in een poule met Real Madrid, FC Basel en The Reds. Twee jaar later werden de Bulgaren derde in een groep met Arsenal, Paris Saint-Germain en FC Basel. Op 6 december 2016 was de club dicht bij de grootste stunt in de clubgeschiedenis. Tot de 92ste minuut stond de club, mede door een goal van voormalig FC Twente-speler Virgil Misidjan, met 1-2 voor op bezoek bij Paris Saint-Germain. Ángel Di María wist echter een blamage te voorkomen en bepaalde de eindstand op 2-2 in het Parc des Princes.

Volledig scherm Virgil Misidjan scoort op bezoek bij Paris Saint-Germain. © IAN LANGSDON

In het verleden speelden er, naast Misidjan, volop bekende namen bij de club die speelt in de Huvepharma Arena. Zo speelde de in 2022 overleden Jody Lukoki (ex-Ajax) tussen 2015 en 2020 bij Loedogorets Razgrad. Mitchell Burgzorg was in 2012 de eerste Nederlander met speelminuten voor de club, waarna Jeroen Lumu, Misidjan, Elvis Manu en Sergio Padt nog volgden wat betreft Nederlanders. Padt is momenteel de enige landgenoot in de selectie van de Bulgaarse club.

Of Padt, die er sinds 2021 onder contract staat, speelt is nog niet duidelijk. De voormalig doelman van Ajax, Haarlem, Go Ahead Eagles, AA Gent en FC Groningen kampte de afgelopen weken met een spierblessure. ,,Toen ik de loting zag dacht ik: Shit, zo’n wedstrijd wil je natuurlijk spelen. Dus als de trainer vraagt of ik honderdprocent fit ben zal ik met ‘ja’ antwoorden", zei Padt tegen ESPN.

Fenerbahçe - FC Twente (Conference League - 19.00 uur)

FC Twente wacht een zeer zware kluif in de voorronde van de Conference League tegen Fenerbahçe, de nummer twee van vorig seizoen in de Turkse competitie die zich deze zomer stevig versterkte. Om een contrast te schetsen: FC Twente wil Carel Eiting strikken voor 500.000 euro omdat zijn marktwaarde (ongeveer 2,5 miljoen euro) te hoog is. Fenerbahçe haalde deze zomer veertien nieuwe spelers en betaalde onder meer 15 miljoen euro voor Cengiz Ünder (Olympique Marseille), bijna 10 miljoen euro voor voormalig Feyenoorder Sebastian Szymanski (Dinamo Moskou) en ruim 9 miljoen euro voor Manchester United-middenvelder Fred.

Daarnaast werden onder anderen Dusan Tadic (Ajax) en Edin Dzeko (Internazionale) transfervrij opgepikt en kondigde de club op de wedstrijddag de komst van doelman Dominik Livakovic aan. De doelman van Kroatië die voorheen werd gelinkt aan onder meer Ajax en Bayern München.

Volledig scherm Sebastian Szymanski schoof aan bij de persconferentie in aanloop naar het duel met FC Twente. © Pro Shots / Ron Jonker

Daarmee treft FC Twente veel bekende gezichten. Wat betreft het oud-eredivisiegehalte staat de teller op vier: naast Tadic en Szymanski ook Ferdi Kadigolu (voormalig NEC) en Jayden Oosterwolde. Voor hem wordt het een heel bijzonder duel. De 22-jarige vleugelverdediger doorliep de jeugd van FC Twente en maakte in 2022 een transfer naar Parma. Daar werd hij in januari voor zes miljoen euro opgepikt door Fenerbahçe, waarmee hij vanavond zijn oude liefde pijn hoopt te doen.

AZ - SK Brann (Conference League - 20.45 uur)

AZ treft geen oude bekenden bij het Noorse SK Brann, de huidige nummer vijf van de Noorse Eliteserien, waar Bard Finne statistisch gezien de man is om in de gaten te houden. Hij maakte dit seizoen twaalf goals in negentien wedstrijden en was ook goed voor zes assists. De Noorse ploeg speelde vorig jaar nog op het tweede niveau van Noorwegen, maar verdiende een Europees ticket door de beker te winnen. Onderdeel van dat team dat de beker won, was David Møller Wolfde. De 21-jarige linksback maakte deze zomer voor 2,5 miljoen euro de overstap van SK Brann naar Alkmaar en zal dus wel veel oude bekenden tegenkomen. Jordy Clasie vanwege een blessure niet van de partij bij AZ, dat de afgelopen weken ook al afscheid nam van Tijjani Reijnders, Jesper Karlsson, Milos Kerkez en Sam Beukema.

Programma Europa League

