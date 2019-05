Van Dijk wacht pittige klus: Pochettino rekent op Kane voor CL-finale

,,Hij zit in de laatste fase van zijn revalidatie”, zegt de trainer van Tottenham Hotspur over de spits. ,,We hopen dat hij ons van dienst kan zijn. Misschien vanaf de aftrap of anders als invaller.” Kane liep in de kwartfinale tegen Manchester City een enkelblessure op. Zonder de aanvoerder van de Engelse nationale ploeg schakelde Tottenham in de halve eindstrijd Ajax uit.