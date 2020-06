Van Dijk na titel met Liverpool: ‘We zijn zo trots op elkaar’

Virgil van Dijk was donderdagavond erg nerveus tijdens de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City, zegt hij in gesprek met BT Sport. Zijn club won de Engelse titel doordat de club uit Manchester verloor. ,,De wedstrijd leek eindeloos, zo lang duurde het’’, aldus de verdediger van Liverpool.

,,Ik kijk niet zo vaak voetbalwedstrijden, maar dit leek wel erg lang te duren’’, zei de aanvoerder van het Nederlands elftal. ,,Toen Chelsea scoorde waren we blij, maar daarna scoorde Kevin de Bruyne een geweldige vrije trap. Toen werd ik steeds nerveuzer.’’ Uiteindelijk won Chelsea met 2-1 en barstte in Liverpool een waar volksfeest los.



De verdediger zei dat het na het laatste fluitsignaal tijd was om te feesten. ,,We zijn zo trots op elkaar. Het is geweldig. Dit gevoel is niet te omschrijven.’’ Kort nadat hij die woorden uitsprak, werd het interview verstoord door alle teamgenoten van Van Dijk, die door het dolle heen waren na het behalen van de eerste landstitel voor Liverpool in dertig jaar.

Volledig scherm Virgil van Dijk © EPA

Spelers keken samen

De spelers bekeken de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City met elkaar. Op videobeelden die zijn verspreid via sociale media is te zien hoe de spelers elkaar in de armen vliegen na het laatste fluitsignaal.

Bij een van de spelers thuis was een grote televisie in de tuin gezet. Daaromheen zaten en stonden de spelers met zijn allen naar de wedstrijd te kijken.

In een video van middenvelder Alex Oxlade-Chamberlain is te zien dat de spelers gretig aftellen tot het laatste fluitsignaal. Op het moment dat het fluitje klinkt, springen de spelers elkaar in de armen en beginnen ze te juichen.

Virgil van Dijk plaatste een foto op Instagram waarop hij samen met Jordan Henderson en Joe Gomez staat, ze dragen alle drie speciale kampioensshirts. Ook Georginio Wijnaldum uit zijn vreugde met een foto op Instagram, waarop staat dat Liverpool kampioen is.

Aanvoerder Jordan Henderson zei in een gesprek met Sky Sports dat de titel niet mogelijk was geweest zonder trainer Jürgen Klopp. ,,Vorig jaar nadat we de Champions League wonnen zei ik al dat het niet mogelijk was geweest zonder de trainer en dat is nu weer zo’’, aldus Henderson. ,,Sinds de eerste dag dat hij bij ons binnenkwam voelde ik dat alles was veranderd. Iedereen volgde hem en we deden wat hij zei, omdat we in hem geloven. Tot dusver is het erg speciaal geweest en ik hoop dat we dit kunnen doorzetten.’’

De aanvoerder is ook te spreken over de spelersgroep. ,,We hebben een geweldige groep gasten. Het is speciaal om dit moment samen te zijn om feest te vieren. Het is geweldig om hier onderdeel van uit te maken.’’

Emoties bij Klopp

Klopp was zelf ook geëmotioneerd en enorm blij vanwege het winnen van de Premier League titel in Engeland. Kort na de wedstrijd tussen Chelsea en Manchester City werd hij geïnterviewd door Sky Sports en zei hij geen woorden te hebben voor de titel.

,,Het is ongelooflijk. Kampioen worden met deze club is meer dan ik ooit had gedacht te bereiken’’, aldus Klopp tegen Sky Sports. De trainer draagt de titel op aan Kenny Dalglish, de laatste trainer die kampioen werd met de club. ,,Het is eenvoudig om het team te motiveren met onze geweldige geschiedenis.’’

,,Ik wilde niet betrokken raken bij de wedstrijd van City, maar ik keek en dan word ik dat toch’’, vervolgt Klopp. ,,Het was een intense wedstrijd.’’

De Duitse trainer zegt ook trots te zijn op zijn spelers. ,,Het is exceptioneel wat ze de afgelopen jaren hebben gedaan. Ik ben zo blij. Wat een prestatie is dit.’’

Klopp sloot het interview af met een tip aan de fans. ,,Vier dit feest, maar blijf thuis en vier het voor je huis op straat. Blijf veilig. Deze titel is voor jullie.’’