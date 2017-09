Van Dijk lijkt vorm te pakken te hebben na goal bij beloftes

Van Dijk speelde vorige week voor de eerste keer een volledige wedstrijd bij de beloften, thuis tegen Aston Villa (0-4). Vervolgens maakte hij zaterdag zijn rentree in het eerste elftal van Southampton met een invalbeurt van drie minuten in de uitwedstrijd tegen Crystal Palace (0-1). Hij werd met luid gejuich onthaald door de supporters van 'The Saints'. Tegen Stoke City onder 23 jaar was Van Dijk gisteren zowel in verdedigend als aanvallend opzicht van grote waarde. De beloften van Southampton wonnen met 3-0, onder meer door een fraaie kopbal van de oud-verdediger van FC Groningen. Ook kreeg Van Dijk een penalty mee toen hij werd gehinderd in het vijandelijke strafschopgebied. Matt Targett verzilverde dat buitenkansje en zette de 3-0 op het scorebord.

Rentree

Alles wijst er op dat Van Dijk op korte termijn zijn rentree in de basiself van Southampton gaat maken. Zaterdag spelen 'The Saints' een kraker in eigen huis tegen Manchester United. Het is nog onduidelijk of Van Dijk al fit genoeg is bevonden om tijdens dat duel aan de aftrap te staan.



Van Dijk werd in januari getroffen door een zware enkelblessure. Daarop volgde een rumoerige transferzomer, waarin het er alle schijn van had dat de international naar een Engelse topclub zou vertrekken. Hij diende zelfs een transferverzoek in, waarna hij uit de selectie werd geplaatst door trainer Mauricio Pellegrino. Southampton weigerde toe te geven en hield Van Dijk aan zijn contract, dat tot 2022 doorloopt.