Van Dijk krijgt complimenten na bezoek aan kleedkamer Shrewsbury: ‘Een echte gentleman’

Volledig scherm Liverpool-captain Virgil van Dijk in duel met Daniel Udoh, die Shrewsbury verrassend op 0-1 zette op Anfield. © AP Shrewsbury Town FC, de nummer vijftien van de League One (derde profniveau in Engeland), kwam in de 27ste minuut nog wel op voorsprong. Daniel Udoh kreeg alle ruimte tussen Liverpool-verdedigers Ibrahima Konaté en Virgil van Dijk en kon van dichtbij de 0-1 binnentikken namens The Shrews. De verrassende voorsprong voor de bezoekers duurde niet lang, want Kaide Gordon maakte in de 34ste minuut de 1-1. Met zijn 17 jaar en 96 dagen werd hij de op een na jongste doelpuntenmaker ooit namens Liverpool.



Vlak voor rust schoot Braziliaans international Fabinho uit een strafschop de 2-1 binnen namens The Reds. Firmino, die in de tweede helft inviel, maakte in de 78ste minuut een einde aan de hoop op een stunt voor Shrewsbury. Met een fraai hakje maakte de Braziliaanse spits de 3-1.

Firmino zal het de komende weken moeten doen zonder zijn vaste aanvalspartners Mohamed Salah en Sadio Mané, die naar Kameroen zijn afgereisd voor de Afrika Cup die vandaag van start gaat en voor de finalisten tot 6 februari duurt. In de extra tijd maakte Fabinho nog zijn tweede treffer: 4-1.

Van Dijk ging na afloop nog even de kleedkamer van de bezoekers in om de spelers van de League One-club te complimenteren met hun goede wedstrijd. Dat onthulde Shrewsbury Town-trainer Steve Cotterill na afloop. ,,Virgil kwam onze kleedkamer binnen, feliciteerde iedereen en bracht zijn shirt mee. Hij is niet alleen een geweldige speler, hij is ook een gentleman. Het was voor onze spelers een goede ervaring vandaag.”

Spurs voorkomt blamage

Tottenham Hotspur had alle moeite met Morecambe, maar de ploeg van Antonio Conte ging uiteindelijk ook door naar de volgende ronde van het 150-jaar oude bekertoernooi. Morecambe (21ste in League One) kwam na 33 minuten op voorsprong via Anthony O’Connor.



Heel lang leek Morecambe te gaan stunten in het prachtige Tottenham Hotspur Stadium in Londen, maar de thuisploeg kon in het slotkwartier toch een enorme blamage voorkomen voor eigen publiek. Harry Winks maakte in de 74ste minuut gelijk en kort voor tijd scoorden Lucas Moura en Harry Kane nog.

West Ham United schakelde Leeds United uit in het London Stadium: 2-0. Manuel Lanzini maakte in de 34ste minuut de openingsgoal voor West Ham, de nummer vijf in de Premier League. Jarrod Bowen maakte in de 93ste minuut nog de 2-0. Wolverhampton Wanderers won met 3-0 van Sheffield United, dat vorig seizoen kansloos degradeerde uit de Premier League. De Portugezen Daniel Podence (2x) en Nélson Semedo maakten de goals op Molineux.

Stoke City won met 2-0 van Leyton Orient. Tom Ince, de zoon van voormalig Engels international Paul Ince, maakte kort voor rust de 1-0 en Tyrese Campbell gooide de wedstrijd kort voor tijd in het slot. Bij Stoke City maakte D’Margio Wright-Phillips zijn profdebuut. De 20-jarige vleugelaanvaller is de kleinzoon van Arsenal-legende Ian Wright en de zoon van Shaun Wright-Phillips, die voor Manchester City en Chelsea speelde. Hij kwam tot 36 interlands voor Engeland waarin hij zes keer scoorde, zijn vader Ian scoorde negen keer in 33 interlands.

Om 18.10 uur begint Nottingham Forest - Arsenal nog, morgenavond staan Manchester United en Aston Villa tegenover elkaar op Old Trafford in de laatste wedstrijd van de derde ronde. Vanavond werd al geloot voor de vierde ronde, die begin februari afgewerkt wordt.

