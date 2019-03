Van Dijk kijkt uit naar laatste twee maanden seizoen: ‘We moeten ook genieten’

De 27-jarige verdediger uit Breda blikt voor Ziggo Sport vooruit op de slotfase van het seizoen, waarin Liverpool hoopt op de eerste landstitel sinds 1990 en succes in de Champions League na de verloren finale van vorig jaar. Van Dijk wordt al maanden overladen met complimenten, maar blijft zelf nuchter onder alle aandacht. ,,Ik kan alle positieve en negatieve verhalen heel goed van me afzetten, maar ik probeer zeker te genieten van hoe het gaat, hoe ik me voel, hoe fit ik ben, hoe we er als team nu voor staan. Daar wil ik zeker van genieten.” Van Dijk wordt gezien als de voornaamste kandidaat om speler van het jaar te worden in de Premier League en wordt door velen inmiddels al gezien als beste verdediger ter wereld. ,,Dat zijn meningen, maar die waardering is zeker mooi.” Van Dijk maakte in juli 2013 voor 3 miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Celtic, nadat de Nederlandse top drie het nog niet in de 1,93 meter lange verdediger zag zitten. ,,Bij Celtic heb ik de grootste stappen gezet in mijn ontwikkeling. Daar ben ik gevormd tot een mix van een Britse en Nederlandse verdediger. Dat is een hele goede stap geweest voor mij.”

Coaching

In januari 2018 maakte Van Dijk voor 85 miljoen euro de transfer van Southampton naar Liverpool, waarmee hij in één de duurste verdediger ooit werd. Inmiddels wordt hij gezien als een ‘koopje’ door de supporters van Liverpool ,,Die keuze is heel goed geweest. Ik voel me veel beter in dit soort spel. Ik ben nu meer aan de bal en moet zorgen voor organisatie. We zijn veel in de aanval en onze backs spelen heel hoog, maar ik hou altijd in de gaten of iedereen goed staat. Ik moet zorgen dat iedereen wakker is. Ik weet dat ik soms boos kijk als ik coach, maar soms is dat nodig. Ja, soms heb ik dat zelf ook nodig, er sluipt soms wel eens een beetje gemakzucht in.”