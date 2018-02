Van Dijk en Wijnaldum in basis bij Liverpool tegen FC Porto

PSG wil opnieuw stunten tegen Spaanse grootmacht op Valentijnsdag

18:49 Vandaag een jaar geleden won Paris Saint-Germain in de achtste finales van de Champions League met 4-0 van FC Barcelona, maar drie weken later ging het in Camp Nou alsnog mis. Vanavond wil de Franse topclub in Madrid laten zien echt bij de Europese grootmachten te horen.