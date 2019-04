Van Dijk en Miedema verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland

,,Ik zie deze prijs als de hoogste eer die er is, want ik ben verkozen door mijn collega's uit de beste competitie ter wereld. Dat betekent voor mij enorm veel, net als spelen voor Liverpool. Ik geniet ervan om voor deze club te spelen,” zei Van Dijk op het podium in van het Grosvenor House Hotel in hartje Londen. Hij werd de eerste verdediger sinds John Terry (Chelsea) in 2005 die de prestigieuze prijs won. ,,Ik wil al mijn teamgenoten, familie, vrouw, kinderen en iedereen bij mijn oude clubs FC Groningen, Celtic en Southampton bedanken voor hun steun in mijn geweldige reis naar dit mooie moment.” Van Dijk was één van de zes genomineerden voor de prestigieuze prijs. De verdediger van Liverpool moest voor de prijs concurreren met Sergio Agüero, Bernardo Silva en Raheem Sterling (allen Manchester City), Belgisch international Eden Hazard van Chelsea en zijn ploeggenoot Sadio Mané bij Liverpool. Vorig jaar ging de prijs naar Mohamed Salah, eveneens actief voor Liverpool. De Egyptenaar, dit seizoen toch alweer goed voor 21 competitietreffers, behoorde dit jaar niet tot de zes genomineerden en zat ook niet in het elftal van het jaar dat afgelopen week al werd bekendgemaakt. Het team van het jaar in de Premier League bestond uit vier spelers van Liverpool, zes van Manchester City en de Franse middenvelder Paul Pogba van Manchester United.

Vierde Nederlander

Van Dijk ontbrak dit seizoen slechts 35 minuten bij Liverpool in de Premier League. In 36 competitieduels was hij goed voor drie goals, twee assists en kreeg hij pas één gele kaart. In de laatste 45 wedstrijden in de Premier League is er zelfs niet één speler in geslaagd om Van Dijk met de bal aan de voet te passeren. De aanvoerder van Oranje is de vierde Nederlander die de prestigieuze prijs in ontvangst mag nemen. Eerder deden Dennis Bergkamp (1998, Arsenal), Ruud van Nistelrooij (2002, Manchester United) en Robin van Persie (2012, Arsenal) dat.

Miedema topscorer en kampioen

Miedema was dit seizoen al goed voor 22 goals in de competitie, gemiddeld een goal per 77 minuten. Daarmee had ze een grote bijdragen in de eerste landstitel voor het vrouwenteam van Arsenal sinds 2012. Vorig seizoen scoorde Miedema ‘slechts’ vier keer in elf competitieduels voor Arsenal, maar dit seizoen stond er geen maat meer op haar. ,,Het was een lang en zwaar seizoen en we hadden ook de nodige tegenslagen, maar de titel van vandaag komt ons enorm toe. Ik heb het feest in de bus van Brighton naar Londen helaas gemist, omdat ik hier naartoe moest.” Keepster Sari van Veenendaal, verdedigster Dominique Bloodworth en aanvallende middenvelder Daniëlle van de Donk speelden vandaag ook mee in de kampioenswedstrijd van Arsenal in het stadion van Brighton & Hove Albion (0-4). Het team van coach Joe Montemurro won dit seizoen liefst zeventien van de negentien competitieduels.



