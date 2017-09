Van Dijk dicht bij basisplaats bij Southampton

Van Dijk mocht op 16 september al vlak voor tijd invallen tegen Crystal Palace. Dat was zijn eerste wedstrijd sinds januari, want hij kampte met een enkelblessure.



Van Dijk stond vorige maand in de belangstelling van Liverpool, Chelsea en Manchester City. Hij schreef een open brief om zijn transferverzoek kracht bij te zetten, maar Southampton hield hem aan zijn contract.



Pellegrino: ,,Beetje bij beetje gaat het beter. Ik ben blij met zijn gedrag en ik ben er zeker van dat hij sterk zal terugkomen.



Van Dijk werd in januari uitgeroepen tot aanvoerder van Southampton. Volgens Pellegrino moet de verdediger die band terugverdienen na zijn langdurige afwezigheid door zijn blessure en de transfersoap.



Southampton gaat zaterdag op bezoek bij Stoke City en bezet na 6 speeldagen de 11de plaats.