Van der Sar: Ik had bijna bij Liverpool getekend

Dat zegt de algemeen directeur van Ajax bijna twintig jaar later tegen het Engelse tijdschrift FourFourTwo .

Uiteindelijk verkoos de destijds de 28-jarige sluitpost voor een dienstverband in Italië. ,,Toen Juventus kwam, heb ik voor die club gekozen. De Italiaanse competitie was een grotere uitdaging."

Alex Ferguson, coach van Manchester United, had toen al interesse in Van der Sar. Maar Manchester United haalde de transfervrije Mark Bosnisch. Pas zes jaar later kon Van der Sar zijn droomtransfer maken van Fulham naar Manchester United.