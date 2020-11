Van den Brom: 'Nooit benaderd door grote drie in Nederland, maar dit is ook een grote club’

Presentatie KRC GenkJohn van den Brom is dinsdag gepresenteerd bij de Belgische club Racing Genk. Hij sprak in het Belgische stadion waar de presentatie plaatsvond van ‘een schitterende club waar ik van gezegd heb dat ik er altijd nog een keer wilde werken.’

Over zijn vorige club FC Utrecht waar hij tot voor kort nog trainer was ging het vanmiddag maar summier. Van den Brom heeft gisteren nog de tijd genomen om afscheid te nemen van de selectie van FC Utrecht die hij vorige week plots moest verlaten, dit tot grote verrassing van diezelfde spelers.

,,Gisteren heb ik de tijd genomen om afscheid te nemen van de spelers. Ik vond dat dat nodig was. Je kan ook niks doen en gewoon weggaan.” Net daarvoor is Van den Brom overladen met complimenten van Genk-directeur Dimitri De Condé die het eerste contact met zijn nieuwe trainer al enkele weken geleden legde. ,,Toen lag een overgang nog moeilijk”, aldus De Condé. ,,Nu was een overgang wel bespreekbaar.”

Volledig scherm John van den Brom leidt de training samen met assistent Domenico Olivieri. © BELGA

Van den Brom spreekt van een warme club. ,,Daarmee zeg ik niet dat FC Utrecht dat niet was. Ik heb daar ook warmte gevoeld. Net als voor mijn vorige clubs.” Het ging in de Galgenwaard de laatste tijd niet zoals hij en de club had gehoopt. ,,Dan zeggen mensen dat ik nukkig kan zijn. Ik kan inderdaad niet goed tegen mijn verlies maar dat vind ik juist een goede eigenschap. Het is een raar jaar geweest met corona en een voorbereiding op het seizoen van veertien weken. We hebben echt mooi voetbal gespeeld denk ik en ik wil er altijd het mooiste uithalen. Als je dan wedstrijden verliest die je wel kan winnen, ja dan wordt iedereen nukkig.”

Van den Brom hoopt zich bij Genk te plaatsen voor de play-offs die uiteindelijk moeten leiden tot het kampioenschap. Eerder werkte hij voor de Belgische topclub Anderlecht. ,,En daardoor weet ik dat het hier kan spoken. Dit is een schitterende club waar ik van gezegd heb dat ik er altijd nog een keer wilde werken.” Een grote club volgens de oefenmeester. ,,De grote drie in Nederland hebben mij nooit benaderd inderdaad. Maar dit is een ook een grote club hè.”

Volledig scherm © BELGA