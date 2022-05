Van den Brom al na vijf weken ontslagen bij Al Taawon, situatie assistent Landzaat onduidelijk

Het is dit seizoen de tweede keer dat Van den Brom zijn karwei niet kan afmaken. In december ontsloeg Racing Genk hem wegens tegenvallende resultaten en nu heeft ook Al Taawon genoeg van de Nederlandse oefenmeester, die een contract had tot het einde van seizoen 2022-2023.



Afgelopen nacht ging Al Taawon kansloos met 0-4 onderuit in de kelderkraker met Al-Ettifaq. De ploeg staat veertiende en strijdt tegen degradatie. Ook de play-offs van de AFC Champions League, het toernooi voor Aziatische en Australische clubs, haalde Van den Brom niet. ,,De clubleiding heeft besloten om het contract van John van den Brom te beëindigen", schrijft de club in een statement op de website. ,,Bedankt en veel succes gewenst bij je volgende uitdaging.” Hij stond uiteindelijk zeven wedstrijden aan het roer.



Of Denny Landzaat ook moet vertrekken, maakt de club vooralsnog niet bekend. De assistent van Van den Brom vertrok plots bij Willem II voor het avontuur in de woestijn.