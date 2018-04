Van de Sanden met Lyon op koers voor CL-finale

Arsenal haalt uit na aankondi­ging afscheid Wenger

16:35 Arsenal versloeg op eigen veld West Ham United, dat nog niet veilig is, met 4-1 dankzij een sterke slotfase. De ploeg van de afzwaaiende coach Arsène Wenger scoorde drie keer in de laatste acht minuten. Alexandre Lacazette bracht in de fraaie eindsprint twee treffers op zijn naam.