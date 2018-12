Van de Donk verkozen tot voetbalster van maand november in Engeland

Monaco - Nice Derde wedstrijd in Ligue 1 afgelast vanwege 'gele hesjes’

12:56 In de Franse competitie Ligue 1 is weer een wedstrijd afgelast vanwege aangekondigde protestacties van de inmiddels bekende ‘gele hesjes’. Na Paris Saint-Germain - Montpellier en Toulouse - Olympique Lyon kan ook AS Monaco - OGC Nice geen doorgang vinden.