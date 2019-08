Van de Donk en Roord schitteren samen bij Arsenal: ‘Dit meenemen naar Oranje’

Hattrick RoordDe laatste jaren was er in Nederland regelmatig discussie of Jill Roord (22) en Daniëlle van de Donk (28) wel samen op een middenveld konden. Arsenal-coach Joe Montemurro laat de twee Oranje-internationals gewoon samenspelen op het middenveld en met succes: mede dankzij drie goals van uitblinker Roord won Arsenal vanmiddag met 6-0 van Tottenham Hotspur. ,,Ik heb die discussie altijd bullshit gevonden”, zei Roord.

Het vrouwenteam van Arsenal had de eerste drie oefenduels in de voorbereiding verloren. De Engelse kampioen ging onderuit tegen Bayern München (0-1), VfL Wolfsburg (3-0) en FC Barcelona (2-5). ,,Clubs van internationaal topniveau, maar dat zijn wel de clubs waar wij ook bij willen horen. Mooi dat we de voorbereiding op deze manier nog mooi hebben afgesloten en de supporters een mooie wedstrijd hebben kunnen geven tegen Spurs”, zegt Van de Donk, begonnen aan haar vijfde seizoen bij The Gunners. Vorig seizoen had ze met elf goals een mooie bijdrage in het kampioenschap van Arsenal, net als topscorer Vivianne Miedema (22 goals) uiteraard. Dit seizoen wil Arsenal niet alleen de titel verdedigen in de FA Women’s Super League, maar ook ver komen in de Women’s Champions League. ,,Dat wordt nieuw voor mij, maar daar kijk ik erg naar uit.”

Arsenal Women on Twitter 🔥 HAT-TRICK HERO @JILLROORDNL 🔥 🔴 6-0 ⚪️ (73) | #NLD Arsenal speelt in de eerste ronde (direct knock-out) tegen Fiorentina, maar op zondag 8 september wacht eerst nog de competitiestart thuis tegen West Ham United. Van de Donk is blij met de komst van Roord, die na het WK overkwam van Bayern München. ,,Jill is een fantastische speelster, maar ze liet me vandaag wel verdedigen, haha. Het was de bedoeling dat zij als 6 zou spelen en ik als 8, maar ze bleef maar naar voren rennen. Nee, Jill had groot gelijk, want ze speelde een topwedstrijd. Ze is een echte aanwinst voor ons. We hebben veel goede spelers op het middenveld, maar die concurrentie en variatie is alleen maar goed.”

Mooiste goal

Roord nam drie van de zes goals voor haar rekening bij haar thuisdebuut, uitgerekend in de derby tegen Tottenham Hotspur, de rivaal uit het noordoosten van Londen. De 5-0, na voorbereidend werk van Van de Donk en Miedema, was de mooiste goal in een bloedheet Borehamwood, waar het vrouwenteam van Arsenal zijn thuiswedstrijden speelt. ,,Ja, het ging wel lekker”, zei Roord na afloop bescheiden. ,,Ik heb de discussie of Daniëlle en ik samen kunnen spelen altijd bullshit gevonden, dat kunnen we hier nu wekelijks laten zien. Hopelijk kunnen we deze vorm de komende week vasthouden bij Oranje en mogen we daar weer samenspelen.”

Morgen moeten Miedema, Van de Donk en Roord zich alweer melden in Zeist. De vice-wereldkampioen begint de kwalificatiereeks voor het EK 2021 (in Engeland) vrijdagavond in Estland en speelt vervolgens op dinsdagavond in Heerenveen tegen Turkije. ,,Ik kijk er altijd naar uit om weer voor Oranje te spelen, dat is nu niet anders. Leuk om elkaar allemaal weer te zien naar het WK, maar we zullen direct weer moeten presteren. Die druk willen we ook, daar houden we allemaal van.”