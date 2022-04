Van de Beek mist kelderkraker van Everton tegen Burnley

Loting WK 2022 Oranje in poulefase WK tegen Qatar, Afrika Cup-win­naar Senegal en Ecuador

Het Nederlands elftal speelt eind dit jaar in de poulefase van het WK achtereenvolgens tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Dat is de uitkomst van de loting in Doha vanavond. Daarmee zag bondscoach Louis van Gaal zijn voorspelling van dinsdagavond uitkomen.

1 april