Van de Beek maakt indruk in ‘geheim’ oefenduel: ‘Grootste pluspunt op het veld’

Video De Bruyne blij met ‘ultieme bekroning’ en komst Aké: ‘Denk dat we een goede band krijgen’

9 september Kevin De Bruyne heeft een hectische week achter de rug. De 29-jarige speler van Manchester City is net weer vader geworden én kreeg gisteren de prijs voor PFA Player of the Year, de toonaangevende trofee in de Premier League. Tegelijkertijd ligt hij in de clinch met zijn zaakwaarnemer Patrick De Koster, die nog steeds in de cel zit.