Van de Beek in gevecht met Kluivert om plaats bij laatste zestien

Groep H

De spanning deze groep is het grootst. PSG, Manchester United en RB Leipzig staan op negen punten, Istanbul Başakşehir heeft er drie. De Franse koploper van de groep speelt thuis tegen de kampioen van Turkije en heeft aan een punt genoeg om zich te plaatsen voor de volgende ronde. Nummer twee Manchester United heeft ook een goede uitgangspositie. The Reds mogen in Leipzig niet verliezen. Daarmee is de boodschap voor RB Leipzig simpel: Winnen van Manchester United.

Bij een gelijke stand geeft het onderlinge resultaat de doorslag en overwintert United dus in de Champions League. De wedstrijd in Oost-Duitsland is ook voor de Nederlandse kijkers een interessante. Voor de thuisploeg scoorde Justin Kluivert afgelopen week tegen Bayern München in het 3-3 gelijke spel. Bij United kunnen Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah mogelijk rekenen op speelminuten.

Stand

1. PSG 5-9 punten

2. Manchester United 5-9

3. RB Leipzig 5-9

4. Instanbul Başakşehir 5-3



21.00 uur RB Leipzig - Manchester United

21.00 uur PSG - Instanbul Başakşehir

Volledig scherm Christopher Nkunku en Justin Kluivert vieren een doelpunt tegen Bayern München. © EPA

Groep F

Ook voor de Nederlandse enclave van Club Brugge staat er een hoop op het spel vanavond. Ruud Vormer en Noa Lang plaatsen zich bij een overwinning in Rome voor de laatste zestien van het miljoenenbal. Borussia Dortmund staat eerste in Groep F met tien punten en is al zeker van de volgende ronde. De Duitsers gaan op bezoek bij het al uitgespeelde Zenit (één punt tot nu toe). Wesley Hoedts Lazio heeft negen punten en Club Brugge zeven, bij een gelijkspel of een nederlaag van Club vervolgen ze de Europese campagne in de Europa League.

Tussenstand

1. Borussia Dortmund 4-10 punten

2. Lazio 4-9

3. Club Brugge 5-7

4. Zenit 5-1



18.55 uur Zenit - Borussia Dortmund

18.55 uur Lazio - Club Brugge

Volledig scherm Ruud Vormer (C), Noa Lang (R) and Hans Vanaken (L) vieren een doelpunt. © REUTERS

Groep G

Waar Ronald Koeman het in de competitie lastig heeft met Barcelona, gaat het hem in de Champions League voor de wind. Barça heeft vijftien punten uit vijf wedstrijden. Juventus verloor thuis van Barcelona (0-2) maar won verder al haar wedstrijden en is ook al zeker van overwintering. Dat betekent dat Koeman met één doelpunt verschil mag verliezen om groepswinst zeker te stellen. Dinamo Kiev en Ferencvaros maken in Oekraïne uit wie derde wordt. De winnaar gaat door naar de Europa League.

Tussenstand

1. Barcelona 5-15 punten

2. Juventus 5-12

3. Dinamo Kiev 5-1

4. Ferencvaros 5-1



21.00 Barcelona - Juventus

21.00 Dinamo Kiev - Ferencvaros

Volledig scherm BaSergino Dest scoort tegen Dinamo Kiev. © AFP

Groep E

Ook Hakim Ziyech en Luuk de Jong zijn met hun clubs Chelsea en Sevilla al zeker van de volgende ronde van de Champions League. Chelsea won in Spanje met 0-4 afgelopen week dankzij vier goals van Olivier Giroud en kan de koppositie niet meer verspelen. Tonny Vilhena won met Krasnodar van Stade Rennes in de vorige speelronde en heeft daardoor vier punten. De Fransen hebben er één, waardoor Tonny Vilhena met Krasnodar na al zeker is van een Europees vervolg in de Europa League.

Tussenstand

1. Chelsea 5-13 punten

2. Sevilla 5-10

3. Krasnodar 5-4

4. Rennes 5-1



21.00 uur Chelsea - Krasnodar

21.00 uur Rennes - Sevilla

Volledig scherm Hakim Ziyech en Marcos Acuna. © EPA