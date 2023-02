Van Daley Blind tot Danilho Doekhi: deze 25 Nederlanders zijn de komende dagen actief in Europa

Circus Champions League opent zijn deuren weer: tien zaken om op te letten

Circus Champions League komt deze week uit zijn winterslaap. Vanwege het WK in Qatar was de stop langer dan ooit. Opvallend: de nieuwe wereldkampioen Argentinië levert amper CL-sterren. En Real Madrid is in de knock-outfase nog de enige Spaanse club. Op welke tien zaken gaan we letten tot aan de finale op 10 juni in Istanboel?