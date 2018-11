Van corruptie verdachte Belgische scheidsrechter voorwaardelijk vrij

Rekik voorlopig eruit door spierscheu­ring

17:32 Karim Rekik komt voorlopig niet in actie voor Hertha BSC. De club uit de Bundesliga liet weten dat de Nederlandse verdediger in een oefenduel een spierscheuring in een bovenbeen heeft opgelopen. Rekik, oud-PSV’er, kan in elk geval enkele weken niet voetballen.