Van Bronckhorst trekt voetbalschoenen weer aan, Makaay in team met Figo en Hagi

Van Bronckhorst zit over drie maanden in een team met onder meer zijn goede vriend Michael Mols, die van 1999 tot 2004 schitterde op Ibrox en zes prijzen won met Rangers. Ook Paul Gascoigne, Kris Boyd, Nikica Jelavić en Saša Papac zitten in het team met Rangers-legendes. Zij gaan het opnemen tegen een ‘World Legends Team’ dat is samengesteld door Luís Figo. De Portugees heeft in ieder geval Roy Makaay, Roberto Carlos, Gheorghe Hagi en Robert Pires al kunnen strikken voor zijn team, andere grote namen zullen nog volgen.



,,Ik heb veel goede herinneringen aan Glasgow dankzij het winnen van de UEFA Champions League op Hampden Park in 2002. Het Weekend of Legends in Ibrox wordt weer een gedenkwaardige gebeurtenis", zegt Luís Figo. Een deel van de opbrengsten van het weekend gaan naar zijn foundation, die hij in 2003 oprichtte om sport en onderwijs voor jongeren te stimuleren. ,,Ik kijk ernaar uit om een ​​team aan te voeren met voormalige winnaars van de World Cup, Champions League en Ballon D’Or. Het mooiste van alles is dat het weekend belangrijke fondsen zal opleveren voor mijn stichting die kinderen over de hele wereld ondersteunt.”