Van Bronckhorst slikt nieuwe nederlaag, gefrustreerde Dembélé pakt rood

Dai Tsun en Yang Xu zorgden in de respectievelijk 27ste en 93ste minuut voor de goals in het duel tussen Guangzhou R&F en Shenzhen. Daarmee moesten Van Bronckhorst en consorten de tweede nederlaag in een week tijd slikken. Eerder deze werd met 1-5 verloren van Shandong Luneng, terwijl de voormalig coach van Feyenoord juist de lijn omhoog dacht ingezet te hebben. Een week eerder werden namelijk nog twee zeges in drie dagen tijd geboekt tegen Shanghai Shenhua (2-3) en Dalian Pro (0-1).



Van Bronckhorst, die topscorer en aanvoerder Eran Zahavi moest missen wegens interlandverplichtingen, moest niet alleen een nederlaag slikken, maar zag ook Mousa Dembélé een rode kaart pakken. Na de 0-2 in de 93ste minuut was het de voormalig speler van onder meer Tottenham Hotspur, AZ en Willem II die zijn frustraties de vrije loop liet. Hij schopte zijn tegenstander, die de bal afschermde bij de cornervlag, en ontving een rode kaart.



Na twee zeges was het dus de tweede nederlaag op rij voor Guanghzou R&F, dat nu zesde staat in Groep A van de Chinese competitie. Met zeven punten deden slechts twee ploegen het nog minder: Dalian Pro en Henan Jianye met zes punten. De Chinese competitie is in twee groepen gesplitst wegens het coronavirus. De bovenste vier van beide groepen strijden aan het einde van het seizoen om het kampioenschap.