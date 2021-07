Van Bommel incasseert vierde oefennederlaag op rij met Wolfsburg

Wolfsburg kwam via Yannick Gerhardt nog op voorsprong, maar na rust ging het in korte tijd volledig mis. Na 65 minuten spelen kwam Monaco langszij na een eigen treffer van Sebastiaan Bornauw. Vier minuten later schoot Aleksandr Golovin de Fransen op voorsprong. Daarmee bepaalde hij de eindstand voor de vierde wedstrijd op rij in het nadeel van Van Bommel en zijn manschappen.