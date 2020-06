Van bank Jong AZ tot trainen met Zlatan: Kai Koreniuk's ‘American Dream’

Vrij anoniem trok hij de afgelopen jaren over de Nederlandse velden, in de Verenigde Staten blaast Kai Koreniuk (22) zijn carrière nieuw leven in. De Nederlands-Amerikaanse linksbuiten ruilde de bank van Jong AZ in voor topclub LA Galaxy. ,,Niets is mooier dan in eigen land voetballen.’’

Hij moest vlieguren maken om zijn stoutste voetbaldromen te verwezenlijken, zo realiseerde hij zich. Figuurlijk door veel aan spelen toe te komen, iets wat bij Jong AZ maar niet lukte. Maar zeker ook letterlijk. Koreniuk stapte in een heuse Boeing, vloog elf uur lang naar het beloofde land om zijn eigen American Dream in vervulling te laten gaan.

En zodoende. Koreniuk draaide een proefjaar bij het tweede elftal van de Amerikaanse topclub LA Galaxy en dwong een contract af. ,,Daar ben ik echt enorm trots op’’, klinkt het opgetogen vanuit Los Angeles. ,,Al het werk dat ik erin heb gestopt, betaalt zich eindelijk uit. It payes off, zo zeggen ze dat hier’’, aldus de Amerikaans-Nederlandse buitenspeler. In Nederland is zijn naam relatief onbekend, in de Verenigde Staten trok hij afgelopen seizoen als talentvolle topper-in-wording over de velden van de USCL, de Amerikaanse eerste divisie.

Het was een flinke omweg om het beoogde doel te bereiken, zo beseft hij. Op zijn vijftiende emigreerde de zoon van een Amerikaanse vader en Nederlandse moeder naar Nederland. Daar vertegenwoordigde hij de jeugdelftallen van Vitesse en AZ. De laatste jaren droeg hij het shirt van Jong AZ. Tot elf potjes kwam hij vorig seizoen. Het zijn bedroevende cijfers, zeker als je beseft dat het veelal om invalbeurten ging. Zijn officiële debuut in de hoofdmacht bleef uit. ,,Het was een moeilijke periode’’, geeft Koreniuk toe. ,,Ik had het er niet naar mijn zin en voelde me niet op mijn gemak, zowel binnen als buiten de lijnen. Daarom heb ik besloten de deur achter me dicht te gooien.’’

In zijn geboorteland joeg hij op een contract bij het grote LA Galaxy, met succes. ,,Ik kreeg veel positieve reacties op mijn spel bij het tweede. Ik heb het daar laten zien en vervolgens een goede voorbereiding gedraaid bij het eerste elftal. Daar heb ik aangetoond het niveau aan te kunnen. Op een gegeven moment kreeg ik het goede nieuws dat ik definitief bij de selectie werd gevoegd. Dat was echt een geluksmomentje. Niets is mooier dan in je eigen land voetballen.’’

En zo belandde hij van de bank in Wijdewormer op het trainingsveld met supersterren in de Verenigde Staten. Afgelopen seizoen trainde hij geregeld met grootheid Zlatan Ibrahimovic. ,,Dat was echt een geweldige experience’’, blikt Koreniuk haast dolverliefd terug. ,,Hij is een van de beste voetballers ter wereld en ik mocht met hem op het veld staan. Geweldig om mee te maken. Hij is echt een voorbeeld voor mij. Alleen al door naar hem te kijken heb ik zó veel geleerd. Dat heeft me ook zeker aan dit contract geholpen.’’

Quote Eerst hoop ik gewoon minuten te krijgen en indruk te maken op de trainers. Kai Koreniuk.

Koreniuk, die ondanks zijn zes levensjaren in Nederland nagenoeg perfect de taal beheerst, wordt daardoor de negende Nederlander in de Major League Soccer dit seizoen (zie kader). Hij geniet in Nederland niet zo veel bekendheid als spelers als Kenneth Vermeer en Jürgen Locadia, maar dat is in de Verenigde Staten wel anders. De 22-jarige middenvelder wordt geroemd om zijn 'veelzijdigheid en griezelige vermogen om uit het niets iets te creëren’.

Daarmee moet hij LA Galaxy, dat afgelopen seizoen in de halve finale van de Western Conference strandde, de komende jaren aan successen helpen. Ook voor hem is het een raar seizoen. ,,We gaan nu een toernooi in Orlando spelen, in Disney. Daar spelen we een groepsfase en knock-outduels. Ik verwacht niet meteen een basisplaats, nee. Eerst hoop ik gewoon minuten te krijgen en indruk te maken op de trainers. Ik heb er vertrouwen in dat mijn keuze goed uit gaat pakken.’’

Negen Nederlanders in MLS Koreniuk beschikt over een Nederlands paspoort en is daarmee een van de negen vertegenwoordigers van het Nederlandse voetbal in de Verenigde Staten. Ook Jürgen Locadia, Maikel van der Werff, Siem de Jong (allen FC Cincinnati), Kenneth Vermeer (Los Angeles FC), Vito Wormgoor (Columbus Crew), Danny Hoesen (San José Earthquakes), Alexander Büttner (New England Revolution) en Johan Kappelhof (Chicago Fire) komen uit in de MLS. Jaap Stam en Frank de Boer staan bij respectievelijk Cincinnati en Atlanta United aan het roer.