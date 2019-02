Valverde verlengt contract bij Barça tot 2020

Valverde werd in de zomer van 2017 aangesteld als opvolger van Luis Enrique, nadat hij jarenlang Athletic Bilbao onder zijn hoede had. In zijn eerste seizoen werd hij gelijk landskampioen en won hij de Spaanse beker. Afgelopen augustus pakte hij met Barça de Spaanse supercup.



Ook dit seizoen loopt het onder Valverde prima. De Catalanen staan bovenaan in de competitie en treffen volgende week Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League.



Bij Barcelona staat Jasper Cillessen onder contract en komende zomer komt Frenkie de Jong naar het Camp Nou.