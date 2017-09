Valverde leeft mee met Dembélé

De recordaankoop van Barça, die afgelopen zomer voor 105 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund, ondergaat in Finland een operatie en kan waarschijnlijk pas in het nieuwe jaar weer in actie komen.



,,Voor een voetballer is dit het moeilijkste dat er is'', zei Valverde. ,,Geblesseerd zijn en niets kunnen doen. Hij zal veel geduld moeten hebben, iets anders zit er niet op. Dit is een van de problemen die hij in zijn loopbaan moet leren overwinnen.''



Volgens Valverde is een gebrek aan ervaring een mogelijke oorzaak van de hamstringblessure bij Dembélé. ,,Hij is nog te jong om kleine pijntjes goed te kunnen inschatten. Hij heeft nog nooit een spierblessure gehad. Maar als je een hakbal geeft terwijl je aardig op snelheid ligt, kan zoiets gebeuren. Ik denk niet dat een routinier deze actie had gemaakt.''